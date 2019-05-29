2019-05-29T12:42:02+03:00
Общество

Совфед отдал "22 кнопку" на пульте муниципальным каналам

Закон осталось подписать президенту страны Владимиру Путину
Григорий ЛЕОРДА
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За 22-ой кнопкой закрепят местный канал.За 22-ой кнопкой закрепят местный канал.Фото: Архив "КП"
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Только одна подпись отделяет от закрепления на 22-ой кнопке пульта бесплатных муниципальных каналов при переходе на цифровое вещание. Соответствующий законопроект одобрили в Совете Федерации. Теперь его должен подписать президент России Владимир Путин.

Документ устанавливает, что это место в каждом регионе займет лишь один местный телеканал. В его вещании должно быть не менее 75% национальной продукции средств массовой информации. 20% эфира должны быть посвящены вопросам местного значения.

По словам первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, включение муниципальных телеканалов в обязательный общедоступный перечень обеспечит доступ к актуальной и социально значимой информации о событиях на территориях городских округов и муниципальных районов, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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