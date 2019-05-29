На помощь Марии Бутиной собрали пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-29T12:48:52+03:00

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Чтобы погасить долги Марии Бутиной перед американскими адвокатами нужно более 43 миллионов рублей. Сумма постепенно растет, потому что история россиянки, осужденной в США, еще не завершилась. Ее приговорили к полутора годам тюрьмы, но защита планирует просить об условно-досрочном освобождении уже в ноябре 2019 года. На это тоже нужны средства.

Фонд защиты национальных ценностей перечислил первый транш в размере пяти миллионов рублей для оказания помощи россиянке. Эти деньги позволят частично оплатить работу правозащитников, и они будут готовить бумаги на апелляцию. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда защиты национальных ценностей.

Сейчас девушка ждет решения своей судьбы в распределительном центре. Пока ее семья и она сама не в курсе в какую тюрьму ее направят для отбывания наказания. Родные Бутиной предполагают, что Марию переведут уже до конца мая, пишет ФАН.

По версии американских спецслужб, россиянка не зарегистрировалась в качестве иноагента при министерстве юстиции Соединенных Штатов. В МИД РФ назвали приговор в отношении россиянки «темным пятном на судебной системе США»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709606" frameborder="0"></iframe> Бутина из американской тюрьмы попросила денег на адвокатов.

ИСТОЧНИК KP.RU