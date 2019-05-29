Крымский мост: Первые поезда из Симферополя поедут в Москву и Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-29T12:59:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Первые поезда из "столицы" Крыма на материк по мосту через Керченский пролив поедут до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Государственной думе.

"На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута - на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя", - сказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

С его слов, к лету 2020 года планируется открытие 11 направлений. Об этом пишет ТАСС.

"Перед началом курортного сезона 2020 года планируется запуск уже 11 маршрутов разной степени дальности по России, в том числе в Екатеринбург, который я представляю в Госдуме", - добавил депутат.

Cайт kp.ru писал о работе специалистов на месте строительства. Через пролив будут пролегать два пути с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских поездов – 120 км/ч, грузовых – 80 км/ч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/651427" frameborder="0"></iframe> Крымский мост: 27 месяцев строительства за 3 минуты. Видео: Инфо-центр "Крымский мост".

ИСТОЧНИК KP.RU