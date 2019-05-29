2019-05-29T13:19:35+03:00
Общество

ВЦИОМ: россияне считают настоящее время неблагоприятным для кредитов

По данным опроса, такого мнения придерживаются более 70% респондентов
Марина ВЕНЦОВА
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Почти три четверти россиян не считают возможным брать крупные займы в банкахПочти три четверти россиян не считают возможным брать крупные займы в банкахФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Более 70 процентов россиян (72%) считают, что настоящее время является неблагоприятным для кредитов, а 66% опрошенных вообще намерены сократить свои траты и делать накопления.

"Большинство опрошенных (72%) все же не считает возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживаются 15% респондентов", - говорится в сообщении, обнародованном в среду, 29 мая, Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом индекс кредитного доверия в течение последних четырех месяцев остается на стабильном уровне в 27-28 пунктов, слегка поднявшись с показателей января (24 пункта)

Как показывают результаты опроса, две трети россиян (66%) утверждают, что на сегодняшний день лучше делать сбережения и сократить повседневные расходы. Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24% опрошенных.

О том, что сейчас благоприятное время для совершения вкладов в банки, заявила почти половина граждан (48%), в то время как треть респондентов (31%) предпочла бы забрать вложенные средства.

Ранее сайт kp.ru писал, что большинство россиян - 69% - не хотят брать крупный кредит. Половина страны - 55% опрошенных - считают, что сейчас вообще плохое время для больших покупок, и не важно, в кредит они сделаны или нет. И хоть народ с опаской говорит о новых займах, статистика утверждает, что люди все чаще обращаются к кредитным организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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