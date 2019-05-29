В Кремле надеются на развитие отношений с Австрией при любом итоге выборов

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-29T13:36:46+03:00

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Москва надеется, что при любом раскладе предстоящих в Австрии досрочных выборов, в республике сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментирую отставку главы австрийского правительства Себастьяна Курца и всего кабмина.

«Скажем так, этот казус, который спровоцировал, он, безусловно, не имеет и не может иметь никакого отношения к России. Мы уже об этом говорили. Мы надеемся, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений», - заявил представитель Кремля, отметив, что Москва следит за происходящими в республики событиями, «но это исключительно внутреннее дело Австрии».

Напомним, что после скандального видео с лидером Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, был одобрен вотум недоверия канцлеру республики. В минувший вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Вандер Беллен отправил в отставку правительство Курца и назначил временно исполняющего обязанности

ИСТОЧНИК KP.RU