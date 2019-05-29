2019-05-29T13:55:07+03:00
Общество

МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве

Днем 29 мая температура воздуха в столице может подняться до 31 градуса [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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МЧС распространило экстренное предупреждение об аномальной жаре в МосквеМЧС распространило экстренное предупреждение об аномальной жаре в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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МЧС распространило в среду, 29 мая, экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31 градусов",- приводит ТАСС слова представителя пресс-службы столичного главка ведомства.

В связи с этим МЧС России рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ближайшие два дня, 29 и 30 мая, в Москве будет погода, как на турецких пляжах. Такой зной был бы аномалией даже в июле, а для последних дней календарной весны - и вовсе на грани температурных рекордов.

Вместе с прогнозами о пекле в Сети появились и опасения, что из-за сильного контраста температур могут образоваться торнадо. Однако, как успокоила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, никаких торнадо и смерчей в мае 2019 года в Москве не будет.

Весна в Москве завершается аномальной жарой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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