Кальяны и вейпы хотят приравнять к сигаретам, чтобы повесить акцизу
В Правительстве России всерьез задумались над нынешним положением дел на табачном рынке. Дело в том, что сейчас вейпы, кальяны и электронные системы нагревания табака законодательно не регулируются.
Между тем объем этой части рынка, по оценкам табачных компаний, может достигать 40 миллиардов рублей. Чтобы внести свой устав в этот богатый монастырь чиновники решили приравнять все эти примочки к обычным сигаретам. Это значит, что в скором времени на них могут повесить акцизную марку. Такая мера позволит государству подзаработать на бизнесе.
"Есть некоторые дополнения в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс... подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - цитирует слова представителя пресс-службы кабмина ТАСС.
К слову, данную инициативу поддерживают и в Минздраве. Но уже по другим соображениям.
ИСТОЧНИК KP.RU