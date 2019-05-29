Кальяны и вейпы хотят приравнять к сигаретам, чтобы повесить акцизу

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-29T14:17:38+03:00

Акциза на вейп может увеличить стоимость жидкостей для его наполнения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Правительстве России всерьез задумались над нынешним положением дел на табачном рынке. Дело в том, что сейчас вейпы, кальяны и электронные системы нагревания табака законодательно не регулируются.

Между тем объем этой части рынка, по оценкам табачных компаний, может достигать 40 миллиардов рублей. Чтобы внести свой устав в этот богатый монастырь чиновники решили приравнять все эти примочки к обычным сигаретам. Это значит, что в скором времени на них могут повесить акцизную марку. Такая мера позволит государству подзаработать на бизнесе.

"Есть некоторые дополнения в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс... подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - цитирует слова представителя пресс-службы кабмина ТАСС.

К слову, данную инициативу поддерживают и в Минздраве. Но уже по другим соображениям.

ИСТОЧНИК KP.RU