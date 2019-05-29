2019-05-29T14:23:23+03:00
Наука

Во Франции найдено загадочное 5000-летнее кладбище

Древние люди использовали его на протяжении нескольких тысячелетий
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Во Франции найдено 5000-летнее кладбищеВо Франции найдено 5000-летнее кладбищеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во французском городе Бордо найден древнейший некрополь с сотнями скелетов. По мнению археологов, этому кладбищу не менее пяти тысяч лет. Это место привлекало внимание людей разных эпох и культур.

Изначально захоронения были найдены на современной детской площадке. Школьники случайно наткнулись на останки и вызвали на место специалистов. Ученые предполагают, что это кладбище относится к периоду позднего неолита.

За все время раскопок исследователи нашли останки, датированные в промежутке от 3600 года до нашей эры до 1250 года нашей эры. Это подтверждает теорию о том, что кладбище использовалось людьми на протяжении нескольких тысяч лет, передает сайт телеканала «Звезда».

Однако на сегодняшний день остается загадкой, что привлекало местных жителей именно к этому месту. Возможно этот секрет ученые смогут разгадать в ходе новых исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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