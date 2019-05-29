Председатель КНР примет участие в Петербургском форуме

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-29T15:16:40+03:00

Си Цзиньпин нанесет визит в Россию с 5 по 7 июня

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Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин нанесет официальный визит в Россию с 5 по 7 июня и примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. Соответствующие заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан.

«По приглашению российской стороны председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня, а также примет участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге», - сказал представитель китайского МИД.

Ранее сайт kp.ru, рассказывал об основных темах ПМЭФ-2019, который состоится в северной столице с 6 по 8 июня. В этом году в деловую программу Петербургского международного экономического форума вошло более 120 мероприятий

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, появилось информация о том, что американские бизнесмены и делегация Соедененных Штатов намерены объявить бойкот ПМЭФ-2019 и отказаться от участия в нем. Это связано с арестом в России основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

ИСТОЧНИК KP.RU