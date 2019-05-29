Телефон экстренных служб "112" доступен только 28% россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал недовольство по поводу работы единого номера экстренных служб - "112". С его слов, в 73 регионах страны система до сих пор не развернута до конца.
"На момент завершения федеральной целевой программы в 73 регионах Система-112 полностью не была развернута. В 17 регионах она не позволяла передавать данные экстренного вызова 01, 02, 03 в автоматическом режиме. Лишь 28% граждан пока могут полноценно пользоваться этой системой, а средства потрачены немалые", - цитирует Кудрина ТАСС.
Он добавил, что и президент и правительство давали поручения по доведению до ума Системы-112. За последние пять лет на это было выделено 14 миллиардов рублей.
Напомним, по единому номеру можно вызвать любую экстренную службу для помощи в трудной ситуации. Позвонить на этот номер можно с любого телефона, причем даже если в мобильном аппарате нет сим-карты или отрицательный баланс.
ИСТОЧНИК KP.RU