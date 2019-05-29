Лавров о скандальном видео в Австрии: Русофобия сейчас в моде

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-29T15:32:38+03:00

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Заявления о том, что в скандальном видео лидер Австрийской партии свободы и вице-канцлером Хайнца-Кристиан Штрахе рассматривал вариант приобретения медиа-активов для влияния на выборы с некой боснийской студенткой, являются примером русофобии, которая сейчас в моде. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается вопроса про русскоговорящую боснийскую студентку, я думаю, здесь всем все понятно. Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от старших братьев и списывать все на русских по принципу, который Тереза Мэй огласила в свое время "хайли лайкли" — это очень модно», - сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром в среду, 29 мая.

Напомним, после скандального видео в Австрии был одобрен вотум недоверия канцлеру республики Себастьяну Курцу. Позже президент Австрийской республики Александер Вандер Беллен отправил в отставку правительство Курца.

ИСТОЧНИК KP.RU