2019-05-29T15:32:45+03:00
Политика

Переговоры по увеличению численности войск США в Польше близятся к финалу

Договоренности о расширении военного присутствия уже есть, обсуждаются детали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
США увеличат военное присутствие в ПольшеСША увеличат военное присутствие в ПольшеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Переговоры США и Польши по увеличению численности американских войск на территории республики почти завершены. Об этом сообщил министр обороны европейского государства Мариуш Блащак.

По его словам, договоренность о расширении военного присутствия США в Польше уже есть, теперь происходит обсуждение деталей.

"Мы сейчас обсуждаем с Пентагоном, когда это произойдет и в каком объеме. Эти переговоры приближаются к финалу", - сказал Блащак.

При это он напомнил, что в июне президент Польши Анджей Дуда планирует посетить Соединенные Штаты. Тогда же как минимум первый этап переговорного процесса будет завершен, передает Польское радио.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Варшаве обещали завершить обсуждение данного вопроса с Вашингтоном до конца текущего года. В Россия же решение об увеличении численности американский войск в Польше раскритиковали, поскольку оно подрывает все договоренности в сфере безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Оренбурге опрокинулся груженый грунтом КамАЗ
Житель Великобритании спас из ледяной воды тонущего олененка
МИД РФ: выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik - вопиющий акт полицейского произвола
Доступ туристов на Великую Китайскую стену будет ограничен с 1 июня
В Еврокомиссии подтвердили, что первый визит в качестве президента Зеленский совершит в Брюссель
Зеленский назвал шаурму полезной для тех, кто во власти
В Архангельской области многодетные семьи получат денежные выплаты на покупку или строительство жилья
Кабмин составил список из приоритетных отечественных товаров для госзакупок
"Это плохо заканчивается": Саакашвили не намерен строить карьеру на Украине
Марию Бутину перевели в тюрьму штата Флорида
В ДНР поступает ежедневно по 300 заявок на российские паспорта
Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Рекорд YouTube: индийский канал набрал 100 млн подписчиков
Еврокомиссия: диалог о вступлении Турции в состав ЕС зашел в тупик
Трамп позитивно оценил итоги своего визита в Японию
Лавров о скандальном видео в Австрии: Русофобия сейчас в моде
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Мы готовы предоставлять гранты на обустройство экологических троп для активного отдыха»
Председатель КНР примет участие в Петербургском форуме
Раненного в Косово россиянина из миссии ООН переведут в Белград
Телефон экстренных служб "112" доступен только 28% россиян
Экс-главу МИД Великобритании вызвали в суд в связи с высказываниями о Brexit
Помпео назвал главную угрозу экономической и национальной безопасности США
Партия Саакашвили будет бороться за места в Раде
Иран не может начать переговоры с США из-за давления со стороны Вашингтона
Пожар на военном корабле, пришвартованном возле бывшего завода Порошенко, ликвидирован