Переговоры по увеличению численности войск США в Польше близятся к финалу

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-29T15:32:45+03:00

Договоренности о расширении военного присутствия уже есть, обсуждаются детали

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Переговоры США и Польши по увеличению численности американских войск на территории республики почти завершены. Об этом сообщил министр обороны европейского государства Мариуш Блащак.

По его словам, договоренность о расширении военного присутствия США в Польше уже есть, теперь происходит обсуждение деталей.

"Мы сейчас обсуждаем с Пентагоном, когда это произойдет и в каком объеме. Эти переговоры приближаются к финалу", - сказал Блащак.

При это он напомнил, что в июне президент Польши Анджей Дуда планирует посетить Соединенные Штаты. Тогда же как минимум первый этап переговорного процесса будет завершен, передает Польское радио.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Варшаве обещали завершить обсуждение данного вопроса с Вашингтоном до конца текущего года. В Россия же решение об увеличении численности американский войск в Польше раскритиковали, поскольку оно подрывает все договоренности в сфере безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU