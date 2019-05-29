2019-05-29T16:15:13+03:00
В мире

Рекорд YouTube: индийский канал набрал 100 млн подписчиков

Достижение может оспорить блогер из Швеции
Григорий ЛЕОРДА
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Прошлый рекорд в 90 млн побил этот же канал.Прошлый рекорд в 90 млн побил этот же канал.
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На YouTube зафиксирован новый рекорд. Канал "T-Series" объединил 100 миллионов подписчиков. Эти люди являются поклонниками индийской музыки и фильмов, которые появляются в T-Series.

Однако совсем скоро рекорд может побить самый популярный блогер мира - швед Феликс Чельберг. На его канал PewDiеPie подписались 96 миллионов жителей планеты. В конце марта на обоих каналах было около 90 миллионов подписчиков. Сейчас разница равна четырем миллионам.

К другим рекордам платформы можно отнести количество просмотров ролика. Клип на песню Despacito набрал 4 миллиарда просмотров на Youtube. Этот планка была установлена в 2017 году. Клип PSY на песню Gangnam Style набрал в два раза меньше просмотров. Но в 2016 году это был абсолютный рекорд.

T-Series является крупнейшим музыкальным лейблом Индии и киностудией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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