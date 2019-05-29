Марию Бутину перевели в тюрьму штата Флорида

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-29T16:15:29+03:00

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Осужденная за шпионаж Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси в американском штате Флорида. Соответствующая информация была размещена в базе данных федерального Бюро тюрем Соединённых Штатов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в начале мая адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что россиянка была временно переведена в тюрьму в американском штате Оклахома. До этого она была переведена в тюрьму Ворсоу штата Виргиния.

Напомним, что после девяти месяцев заключения в конце апреля американский суд вынес приговор россиянке, которая была признана виновной в осуществлении деятельности в качестве иностранного агента. Бутину приговорили к полутора годам лишения свободы с последующей депортацией в России. Сама Бутина заявила о подаче апелляции.

Мария Бутина.

ИСТОЧНИК KP.RU