2019-05-29T16:32:29+03:00
Экономика

Кабмин составил список из приоритетных отечественных товаров для госзакупок

А вот продукцию иностранного производства призвали ограничить
Елена АКИМОВА
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Чиновникам рекомендовали ограничить закупки иностранных товаровЧиновникам рекомендовали ограничить закупки иностранных товаровФото: Мария ЛЕНЦ
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В правительстве решили ограничить покупки иностранных товаров со стороны чиновников. Теперь к госзакупкам рекомендованы шесть тысяч российский товаров. Прежде чем искать что-то заграничное, чиновникам рекомендовано посмотреть предложения от отечественных производителей, рассказал «Известиям» замминистра экономики Петр Засельский.

В перечень попала самая различная продукция, например промышленного производства – это газотурбинные установки большой мощности и трехконтурные котлы-утилизаторы.

Эксперты видят в данной рекомендации не только плюсы, но и минусы: с одной стороны - это поддержка местным компаниям. Только в прошлом году на госзакупки было направлено несколько триллионов рублей. А с другой стороны – отсутствие конкуренции, что скажется на ценах и качестве.

Ранее в правительстве приняли решение запретить закупать иностранные вина для государственных и муниципальных нужд. Это значит, что власти перейдут на продукцию отечественного производителя. И хотя в общей доле закупок на чиновников приходится всего один-два процента, это говорит о поддержке местного виноделия. В Союзе виноградарей и виноделов России эту новость встретили положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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