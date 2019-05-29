Кабмин составил список из приоритетных отечественных товаров для госзакупок
В правительстве решили ограничить покупки иностранных товаров со стороны чиновников. Теперь к госзакупкам рекомендованы шесть тысяч российский товаров. Прежде чем искать что-то заграничное, чиновникам рекомендовано посмотреть предложения от отечественных производителей, рассказал «Известиям» замминистра экономики Петр Засельский.
В перечень попала самая различная продукция, например промышленного производства – это газотурбинные установки большой мощности и трехконтурные котлы-утилизаторы.
Эксперты видят в данной рекомендации не только плюсы, но и минусы: с одной стороны - это поддержка местным компаниям. Только в прошлом году на госзакупки было направлено несколько триллионов рублей. А с другой стороны – отсутствие конкуренции, что скажется на ценах и качестве.
Ранее в правительстве приняли решение запретить закупать иностранные вина для государственных и муниципальных нужд. Это значит, что власти перейдут на продукцию отечественного производителя. И хотя в общей доле закупок на чиновников приходится всего один-два процента, это говорит о поддержке местного виноделия. В Союзе виноградарей и виноделов России эту новость встретили положительно.
ИСТОЧНИК KP.RU