МИД РФ: выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik - вопиющий акт полицейского произвола

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-29T16:56:02+03:00

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Действия Литвы в отношении шеф-редактора новостного агентства Sputnik Марата Касема, задержанного в аэропорту Вильнюса, являются очередным вопиющим актом полицейского произвола в прибалтийском государстве. Соответствующие заявление сделали в комментарии Министерства иностранных дел России.

«Возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии», - сказано в комментарии российского внешнеполитического ведомства, где сообщили, что полностью разделяют «критику очередного вопиющего акта полицейского произвола в Литве со стороны представителя ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезира, который напомнил, что все страны-участницы Организации должны способствовать свободному передвижению журналистов».

«Требуем от литовских властей наконец привести себя в чувство и прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свой профессиональный долг», - подчеркнули в МИД Росии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 29 мая, прилетевший в Литву в командировку Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса и выдворен из республики. Несколькими месяцами ранее российским дипломатам не дали посетить судебное заседание в Вильнюсе, на котором выносили приговор гражданам РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU