Житель Великобритании спас из ледяной воды тонущего олененка

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-29T16:58:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Линкольншира, который находится в Великобритании, спас жизнь маленькому олененку. Животное тонуло и мужчина бросился на помощь. Несмотря на ледяную воду Марк Хидон поплыл на помощь.

Позже Хидон расскажет, что ехал с другом мимо, когда заметил барахтающегося олененка. Из воды торчали только уши и иногда показывалась голова – сомнений не было, животное тонет. Англичанин остановил машину, сбросил одежду и поплыл. На берегу его поджидал приятель, который сразу же подготовил теплое одеяло для спасенного малыша.

Олененка отогрели и передали зоозащитникам. Сейчас крохе ничего не угрожает, он даже не простудился после длительного плавания в холодной воде, пишет газета «Известия».

Англичанин спас олененка из ледяной воды.

В Подмосковье был похожий случай. Молодой человек увидел тонущую собаку. Чтобы добраться до животного, пловцу пришлось буквально колоть лед - кулаками и локтями. К барбосу он подоспел как раз вовремя и взял тонущую псинку под мышку. Так и доплыли. Но на берегу расстались: перепуганный барбос дал деру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/503321" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье работник лесопилки спас тонущую собаку.21-летний парень не побоялся нырнуть в покрытый льдом прудКП-ТВ

ИСТОЧНИК KP.RU