Житель Великобритании спас из ледяной воды тонущего олененка
Житель Линкольншира, который находится в Великобритании, спас жизнь маленькому олененку. Животное тонуло и мужчина бросился на помощь. Несмотря на ледяную воду Марк Хидон поплыл на помощь.
Позже Хидон расскажет, что ехал с другом мимо, когда заметил барахтающегося олененка. Из воды торчали только уши и иногда показывалась голова – сомнений не было, животное тонет. Англичанин остановил машину, сбросил одежду и поплыл. На берегу его поджидал приятель, который сразу же подготовил теплое одеяло для спасенного малыша.
Олененка отогрели и передали зоозащитникам. Сейчас крохе ничего не угрожает, он даже не простудился после длительного плавания в холодной воде, пишет газета «Известия».
Англичанин спас олененка из ледяной воды.
В Подмосковье был похожий случай. Молодой человек увидел тонущую собаку. Чтобы добраться до животного, пловцу пришлось буквально колоть лед - кулаками и локтями. К барбосу он подоспел как раз вовремя и взял тонущую псинку под мышку. Так и доплыли. Но на берегу расстались: перепуганный барбос дал деру.
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ИСТОЧНИК KP.RU