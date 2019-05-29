2019-05-29T16:58:39+03:00
Общество

Житель Великобритании спас из ледяной воды тонущего олененка

Животное передали зоозащитникам [видео]
Елена АКИМОВА
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мужчина спас олененка из холодной воды ФОТО: стоп-кадр с видеомужчина спас олененка из холодной воды ФОТО: стоп-кадр с видео
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Житель Линкольншира, который находится в Великобритании, спас жизнь маленькому олененку. Животное тонуло и мужчина бросился на помощь. Несмотря на ледяную воду Марк Хидон поплыл на помощь.

Позже Хидон расскажет, что ехал с другом мимо, когда заметил барахтающегося олененка. Из воды торчали только уши и иногда показывалась голова – сомнений не было, животное тонет. Англичанин остановил машину, сбросил одежду и поплыл. На берегу его поджидал приятель, который сразу же подготовил теплое одеяло для спасенного малыша.

Олененка отогрели и передали зоозащитникам. Сейчас крохе ничего не угрожает, он даже не простудился после длительного плавания в холодной воде, пишет газета «Известия».

Англичанин спас олененка из ледяной воды.

В Подмосковье был похожий случай. Молодой человек увидел тонущую собаку. Чтобы добраться до животного, пловцу пришлось буквально колоть лед - кулаками и локтями. К барбосу он подоспел как раз вовремя и взял тонущую псинку под мышку. Так и доплыли. Но на берегу расстались: перепуганный барбос дал деру.

В Подмосковье работник лесопилки спас тонущую собаку.21-летний парень не побоялся нырнуть в покрытый льдом прудКП-ТВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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