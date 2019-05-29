2019-05-29T17:06:04+03:00
Происшествия

В Оренбурге опрокинулся груженый грунтом КамАЗ

Водитель многотонной машины пытался уйти от столкновения с "легковушкой" и врезался в столб [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Водитель фуры доставлен в больницуВодитель фуры доставлен в больницуФото: скриншот с видео
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В Оренбурге опрокинулся груженый грунтом КамАЗ. Пострадал водитель многотонной машины.

Инцидент произошел вечером в среду, 29 мая, в районе пересечения Загородного шоссе с проездом Газовиков. Очевидцы сообщают, что фура пыталась уйти от столкновения с легковым автомобилем ВАЗ-2104, в результате чего врезалась в столб и опрокинулась. Грунт высыпался на дорогу. На участке образовалась огромная пробка.

Движение в районе аварии на 18:50 по местному времени (16:50 по мск) все еще затруднено в обоих направлениях.

На месте ДТП работают сотрудники пожарной службы, полицейские и "скорая помощь". Агентство "RIA56" сообщает, что водителя грузовика забрали в больницу.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее многотонная машина опрокинулась на одной из улиц Ставрополя. Фура перевозила опасный груз - сжиженный кислород. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

В Оренбурге на Загородном шоссе КАМАЗ, груженный землей, снес фонарный столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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