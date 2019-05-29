В Оренбурге опрокинулся груженый грунтом КамАЗ
В Оренбурге опрокинулся груженый грунтом КамАЗ. Пострадал водитель многотонной машины.
Инцидент произошел вечером в среду, 29 мая, в районе пересечения Загородного шоссе с проездом Газовиков. Очевидцы сообщают, что фура пыталась уйти от столкновения с легковым автомобилем ВАЗ-2104, в результате чего врезалась в столб и опрокинулась. Грунт высыпался на дорогу. На участке образовалась огромная пробка.
Движение в районе аварии на 18:50 по местному времени (16:50 по мск) все еще затруднено в обоих направлениях.
На месте ДТП работают сотрудники пожарной службы, полицейские и "скорая помощь". Агентство "RIA56" сообщает, что водителя грузовика забрали в больницу.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее многотонная машина опрокинулась на одной из улиц Ставрополя. Фура перевозила опасный груз - сжиженный кислород. К счастью, обошлось без серьезных последствий.
В Оренбурге на Загородном шоссе КАМАЗ, груженный землей, снес фонарный столб.
ИСТОЧНИК KP.RU