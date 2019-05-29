2019-05-29T17:44:38+03:00
В мире

В офисах Porsche в Германии провели обыски в рамках дела о коррупции

Председателя правления компании Оливера Блюме подозревают в злоупотреблении служебным положением
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Германии в офисах Porsche провели обыскиВ Германии в офисах Porsche провели обыскиФото: REUTERS
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Немецкие правоохранители провели обыски в офисах автомобилестроительной компании Porsche, двух финансовых ведомствах и в квартире председателя правления учреждения Оливера Блюме.

Следственные действия были проведены в рамках предварительного расследования, начатого прокуратурой города Штутгарт. Предполагается, что бывший член производственного совета Porsche Уве Хюк получал завышенные выплаты, а это значит, что отдельные сотрудники компании злоупотребляли служебным положением и нарушали налоговое законодательство.

В деле о коррупции могут быть замешаны шесть человек, включая Блюме. Сам Хюк проходит в расследовании как свидетель, сообщает газета Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на свои источники.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад Porsche уже попадала в скандал. Тогда компанию заподозрили в распространении недостоверной рекламы и манипулировании данными по обработке выхлопных газов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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