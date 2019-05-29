В офисах Porsche в Германии провели обыски в рамках дела о коррупции
Немецкие правоохранители провели обыски в офисах автомобилестроительной компании Porsche, двух финансовых ведомствах и в квартире председателя правления учреждения Оливера Блюме.
Следственные действия были проведены в рамках предварительного расследования, начатого прокуратурой города Штутгарт. Предполагается, что бывший член производственного совета Porsche Уве Хюк получал завышенные выплаты, а это значит, что отдельные сотрудники компании злоупотребляли служебным положением и нарушали налоговое законодательство.
В деле о коррупции могут быть замешаны шесть человек, включая Блюме. Сам Хюк проходит в расследовании как свидетель, сообщает газета Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на свои источники.
Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад Porsche уже попадала в скандал. Тогда компанию заподозрили в распространении недостоверной рекламы и манипулировании данными по обработке выхлопных газов.
ИСТОЧНИК KP.RU