2019-05-29T18:09:16+03:00
Политика

Франция и Германия выразили заинтересованность в диалоге в Нормандском формате

Во французском МИД выразили надежду на приверженность процессу реформ на Украине
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во французском МИД выразили надежду на приверженность процессу реформ на УкраинеВо французском МИД выразили надежду на приверженность процессу реформ на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Париж и Франция выступают за диалог в Нормандском формате для решения конфликта на востоке Украины. Соответствующие заявление сделали в Министерстве иностранных дел Франции.

«Франция и Германия решительно выступают за разрешение конфликта на востоке Украины в так называемом Нормандском формате», - цитирует ТАСС заявление французского внешнеполитического ведомства, отмечающие, что Париж и Берлин напомнят президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости проводить реформы, необходимые «в свете сильных ожиданий, которые высказывают на этот счет граждане Украины».

На прошлой неделе Зеленский в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель проявил заинтересованность в прогрессе в рамках Нормандского формата. в Кремле заявил о возможности проведения переговоров с Украиной, Германией и Францией, но при условии формирования Киевом четкой позиции и команды. В минувший вторник, 29 мая, пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что на данный момент никаких четких планов по данному диалогу нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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