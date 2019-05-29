Минюст расформирует одесскую колонию, в которой произошел бунт
Министерство юстиции Украины решило расформировать Южную исправительную колонию №51, в которой накануне произошел бунт заключенных.
Сайт kp.ru писал о том, что беспорядки вспыхнули в понедельник, 27 мая, во время планового обыска. Заключенные подожгли здание, а часть из них забаррикадировалась в одном из помещений. Поступала информация о том, что нескольким осужденным удалось сбежать, однако она не подтвердилась.
Причиной же бунта, по словам самих заключенных стали, плохие условия содержания и угрозы со стороны надзирателей. В Одесской областной прокуратуре подтвердили, что получали многочисленные жалобы на притеснения, взятки и растрату имущества.
После пожара колония до сих пор частично обесточена. Меры безопасности в учреждении усилены. В больницах остаются трое сотрудников колонии, всего же за медицинской помощью обратились 14 человек - заключенных среди них нет, передает телеканал NewsOne.
Первые кадры возле колонии в Одессе.В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
ИСТОЧНИК KP.RU