Иран готов вести переговоры с США в случае снятия санкций

СЕГОДНЯ 18:16 2019-05-29T18:16:55+03:00

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Иран готов вступить в переговоры с Соединенными Штатами при условии, что введенные в отношении Тегерана санкции будут полностью отменены. Такое заявление сделал президент Исламской Республики Хасан Роухани.

По его словам, контакты будут налажены сразу после того, как Вашингтон откажется от политики притеснения Тегерана и начнет выполнять свои обязательства.

"Они могли бы вернуться за стол переговоров, который сами покинули, подобный путь для них не закрыт", - приводятся слова главы государства на его официальном сайте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп также заявил о готовности ведения переговоров с Ираном, однако лишь в том случае, если власти республики первыми сделают шаг навстречу. Пока же между этими двумя странами нет никаких прямых или опосредованных контактов, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU