Националисты ворвались в здание горсовета Львова и избили чиновника

СЕГОДНЯ 18:56 2019-05-29T18:59:17+03:00

В мэрии протестующих назвали "псевдоактивистами", которые лишь дестабилизируют ситуацию в городе

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Несколько десятков членов украинских националистических организаций выломали дверь в здание городского совета Львова и ворвались внутрь. Руководитель аппарата мэрии Евгений Бойко предлагал протестующим поговорить в спокойной обстановки, однако конструктивной беседы не получилось.

Люди отказались общаться на улице и потребовали впустить их в сессионный зал. Также они просили позвать на переговоры заместителя мэра по вопросам ЖКХ. Конкретные причины недовольства жителей Львова не называются, однако в их числе отсутствие социальных программ. Согласно данным портала Zahid.net, сейчас материальную помощь в городе предоставляют лишь ветеранам так называемой АТО.

Радикалы устроили потасовку у дверей горсовета и бросили Бойко на землю. Также они выломали дверь в "Центр предоставления административных услуг" на первом этаже и учинили драку с работниками ЛКП "Муниципальная стража".

"Я не считаю, что это активисты — я могу убедительно и твердо говорить, что это псевдоактивисты, которые дестабилизируют работу в городе". - приводятся слова главы аппарата горсовета на сайте мэрии.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее еще бунт произошел также в одесской исправительной колонии. Заключенные подожгли здание, а потом забаррикадировались в помещении. Позже учреждение было решено расформировать.

Во Львове протестующие ворвались в здание горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU