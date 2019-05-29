На Украине открыли дело после пропажи серверов из администрации президента
Следователи киевского управления государственного бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту пропажи мониторов, серверов и другого оборудования с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента.
Сайт kp.ru писал, что об исчезновении техники днем ранее сообщил новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк. Позже экс-пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко пояснил, что оборудование было возвращено владельцу, у которого его просто арендовали. Что касается конфиденциальной информации, то ее на серверах якобы не было - доступ обеспечивался online.
Досудебное расследование начато по статье" Потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия".
"Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и беспристрастное исследование обстоятельств совершения уголовного правонарушения", - сообщается на сайте бюро.
Секретарь СНБО Украины Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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