2019-05-29T19:55:46+03:00
Политика

На Украине открыли дело после пропажи серверов из администрации президента

Расследование начато по статье "Потеря документов, содержащих гостайну"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Из администрации Зеленского вынесли серверы с секретной информациейИз администрации Зеленского вынесли серверы с секретной информациейФото: скриншот с видео
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Следователи киевского управления государственного бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту пропажи мониторов, серверов и другого оборудования с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента.

Сайт kp.ru писал, что об исчезновении техники днем ранее сообщил новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк. Позже экс-пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко пояснил, что оборудование было возвращено владельцу, у которого его просто арендовали. Что касается конфиденциальной информации, то ее на серверах якобы не было - доступ обеспечивался online.

Досудебное расследование начато по статье" Потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия".

"Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и беспристрастное исследование обстоятельств совершения уголовного правонарушения", - сообщается на сайте бюро.

Секретарь СНБО Украины Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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