На заводе в Китае взорвался газопровод, погиб один человек
В среду, 29 мая, на заводе по производству чугуна в городе Наньчан провинции Цзянси на юго-востоке Китая прогремел взрыв. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения.
По предварительным данным, на территории предприятия взорвался газопровод, после чего начался пожар. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. Всех пострадавших доставили в больницы. Обстоятельства случившегося уточняются, сообщает "Пэнпай".
Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее еще один взрыв прогремел на другом заводе в Китае. Несчастный случай произошел поздней ночью на химическом предприятии компании Dongxing Chemical в районе Внутренняя Монголия. Жертвами инцидента стали три человека, еще четыре сотрудника предприятия получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU