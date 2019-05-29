На заводе в Китае взорвался газопровод, погиб один человек

СЕГОДНЯ 20:12 2019-05-29T20:12:38+03:00

Человек погиб при взрыве на заводе в Восточном Китае Фото: REUTERS

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В среду, 29 мая, на заводе по производству чугуна в городе Наньчан провинции Цзянси на юго-востоке Китая прогремел взрыв. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения.

По предварительным данным, на территории предприятия взорвался газопровод, после чего начался пожар. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. Всех пострадавших доставили в больницы. Обстоятельства случившегося уточняются, сообщает "Пэнпай".

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее еще один взрыв прогремел на другом заводе в Китае. Несчастный случай произошел поздней ночью на химическом предприятии компании Dongxing Chemical в районе Внутренняя Монголия. Жертвами инцидента стали три человека, еще четыре сотрудника предприятия получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU