В Москве горит жилой дом рядом с "Театром на Юго-Западе"

СЕГОДНЯ 21:07 2019-05-29T21:07:55+03:00

Пожар охватил несколько квартир на четвертом и пятом этажах здания [видео]

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Вечером в среду, 29 мая, в жилом доме №125 на проспекте Вернадского начался пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже здание.

Как сообщили "Комсомольской правде" очевидцы случившегося, пламя уже частично перекинулось на соседние квартиры, расположенные сбоку и сверху. Серьезно повреждена лоджия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711799" frameborder="0"></iframe> В Москве на проспекте Вернадского,125 горит квартира.

Стоит отметить, что прямо под полыхающими квартирами находится государственный "Театр на Юго-Западе". Информации о пострадавших пока не поступало. На месте инцидента работают несколько пожарных машин.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом месяце возгорание было зафиксировано также в издательском доме "Известия". Очаг находился на третьем этаже здания. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Из помещений спасли одного человека, о пострадавших не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU