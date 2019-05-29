В Москве горит жилой дом рядом с "Театром на Юго-Западе"
Вечером в среду, 29 мая, в жилом доме №125 на проспекте Вернадского начался пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже здание.
Как сообщили "Комсомольской правде" очевидцы случившегося, пламя уже частично перекинулось на соседние квартиры, расположенные сбоку и сверху. Серьезно повреждена лоджия.
В Москве на проспекте Вернадского,125 горит квартира.
Стоит отметить, что прямо под полыхающими квартирами находится государственный "Театр на Юго-Западе". Информации о пострадавших пока не поступало. На месте инцидента работают несколько пожарных машин.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом месяце возгорание было зафиксировано также в издательском доме "Известия". Очаг находился на третьем этаже здания. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Из помещений спасли одного человека, о пострадавших не сообщалось.
ИСТОЧНИК KP.RU