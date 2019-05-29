2019-05-29T22:55:34+03:00
Происшествия

В организации взрыва в Лионе признался 24-летний гражданин Алжира

Мужчина самостоятельно изготовил бомбу и оставил ее возле булочной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вечером 24 мая в центре Лиона прогремел взрывВечером 24 мая в центре Лиона прогремел взрывФото: REUTERS
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Задержанный по подозрению в причастности ко взрыву во французском Лионе гражданин Алжира дал признательные показания. Мужчина рассказал, что сам изготовил бомбу с поражающими элементами и оставил ее на одной из пешеходных улиц города.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел вечером 24 мая возле булочной. Молодой человек на велосипеде оставил сверток около здания, после чего скрылся. Из-за прогремевшего спустя некоторое время взрыва пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

Следователи подтвердили, что 24-летний алжирец посещал сайты, на которых можно было найти инструкции по изготовлению бомб. При этом еще недавно министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер утверждал, что задержанный практически совсем не идет на контакт с правоохранителями, передает BFMTV.

Мотивы преступления пока неизвестны.

Видео с места взрыва в Лионе.Видео с места взрыва в Лионе

ИСТОЧНИК KP.RU

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