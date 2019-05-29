Зеленский назначил начальником Службы безопасности президента экс-охранника Коломойского
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника своей Службы безопасности Максима Донца – человека, который, по данным украинских журналистов, прежде работал охранником экс-владельца «ПриватБанка», бизнесмена Игоря Коломойского.
«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления – начальником Службы безопасности президента Украины управления государственной охраны Украины», - приводит текст указа главы государства его пресс-служба.
Перед этим другим указом Владимир Зеленский назначил начальником управления госохраны (УГО) подполковника Алексея Оцерклевича, бывшего участника боев за Донецкий аэропорт. В сообщении президентской пресс-службы отмечается, что выбрать на эту должность ветерана так называемой АТО в Донбассе Зеленскому рекомендовали другие военнослужащие и журналисты.
Как писал сайт kp.ru, при Порошенко управление госохраны возглавлял Валерий Галетей.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Кем станет Зеленский: новым Хмельницким или вторым Порошенко?
«Комсомолка» разбиралась, под силу ли президенту-артисту объединить свою страну, которая разделена и по языку, и по взглядам на историю, а главное — на свое будущее (подробности).
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»