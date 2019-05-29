2019-05-29T23:31:20+03:00
Политика

Зеленский назначил начальником Службы безопасности президента экс-охранника Коломойского

Новый глава Украины также сменил главу Управления государственной охраны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый президент Украины Владимир ЗеленскийНовый президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника своей Службы безопасности Максима Донца – человека, который, по данным украинских журналистов, прежде работал охранником экс-владельца «ПриватБанка», бизнесмена Игоря Коломойского.

«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления – начальником Службы безопасности президента Украины управления государственной охраны Украины», - приводит текст указа главы государства его пресс-служба.

Перед этим другим указом Владимир Зеленский назначил начальником управления госохраны (УГО) подполковника Алексея Оцерклевича, бывшего участника боев за Донецкий аэропорт. В сообщении президентской пресс-службы отмечается, что выбрать на эту должность ветерана так называемой АТО в Донбассе Зеленскому рекомендовали другие военнослужащие и журналисты.

Как писал сайт kp.ru, при Порошенко управление госохраны возглавлял Валерий Галетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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