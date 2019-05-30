Волкер рассказал, как Порошенко жаловался, что США не помогли ему на выборах

СЕГОДНЯ 00:39 2019-05-30T00:50:06+03:00

По словам американского представителя по Украине, он ответил: «Мы не выбираем людей»

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Бывший президент Украины Петр Порошенко упрекал американскую администрацию в том, что оказала ему недостаточно поддержки на прошедших в стране выборах главы государства. Об этом, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне, рассказал спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Президент Порошенко жаловался нам, что мы делаем недостаточно, чтобы поддержать его. Наш ответ был таков: мы не выбираем людей, мы придерживаемся принципов и политики», - заявил дипломат.

Курт Волкер добавил, что «кто бы ни возглавил Украину», Вашингтон продолжит «совместную работу» и поддержку Киева «на пути демократии и реформ». При этом спецпредставитель США не уточнил, при каких обстоятельствах и когда именно Порошенко жаловался на то, что Штаты не помогли ему на президентских выборах, передает ТАСС.

Напомним, во втором туре безоговорочную победу одержал Владимир Зеленский: он набрал более 73% голосов сограждан и стал новым президентом Украины. Петра Порошенко же поддержали втрое меньше украинцев: у него около 24%.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704483" frameborder="0"></iframe> Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

ИСТОЧНИК KP.RU