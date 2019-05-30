2019-05-30T04:15:12+03:00
Общество

Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на ЕГЭ, если они плохо себя чувствуют

В ведомстве выразили соболезнования семье и друзьям девочки из Чебоксар, умершей во время экзамена по математике
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рособрнадзор призвал родителей не допускать детей до ЕГЭ при плохом самочувствииРособрнадзор призвал родителей не допускать детей до ЕГЭ при плохом самочувствииФото: Евгения ГУСЕВА
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После трагедии в Чебоксарах, где во время сдачи ЕГЭ по математике в одной из школ города скончалась 11-классница, Рособрнадзор призвал родителей внимательно следить за состоянием здоровья своих детей и не пускать их на экзамены, если ребенок плохо себя чувствует.

Напомним, как писал сайт kp.ru, школьница еще с утра выглядела нездоровой, ей советовали уйти домой, но совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен. Провела в кабинете около часа, потом попросила разрешения выйти, а в коридоре ей стало плохо. По предварительным данным, причиной смерти мог стать врожденный порок сердца.

«Мы выражаем соболезнования родственникам и друзьям. К сожалению, обстоятельства сложились трагически для одной из участниц экзаменов. Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях», - говорится в распространенном пресс-службой Рособрнадзора сообщении.

Отмечается, что ведомство «всегда будет относиться к таким случаям с особым вниманием и прилагать все усилия, чтобы избежать подобных рисков и создать необходимые условия для участников экзаменов, испытывающих проблемы со здоровьем».

Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что «здоровье и благополучие всех выпускников, создание для них комфортных и безопасных условий прохождения итоговой аттестации» – это самое главное,. Он напомнил, что существует возможность перенести экзамен в случае болезни, а также организации самой процедуры сдачи ЕГЭ и ОГЭ с учетом состояния здоровья и рекомендаций медиков, если выпускник нуждается в особых условиях из-за ограниченных возможностей здоровья или инвалидности.

«Важно, чтобы организаторы, медицинские работники, и, конечно, родители внимательно относились к состоянию здоровья выпускников и не допускали рисков при сдаче экзаменов», - приводит слова Музаева ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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