2019-05-30T07:14:01+03:00
Происшествия

Сеул подтвердил гибель семи граждан Южной Кореи в Будапеште

По данным южнокорейского МИД, еще 19 туристов считаются пропавшими без вести
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Столкновение двух прогулочных катеров произошло на Дунае возле парламента ВенгрииСтолкновение двух прогулочных катеров произошло на Дунае возле парламента ВенгрииФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило информацию о гибели семи граждан своей страны в Будапеште, где накануне затонул экскурсионный катер, на борту которого находилось 35 человек – 33 пассажира и два члена экипажа.

«Семь граждан Южной Кореи погибли, а еще 19 пропали без вести после того, как туристическое судно затонуло в реке Дунай в Венгрии», - говорится в заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что посольство страны в Венгрии тесно сотрудничает с местными властями, оказывает консульские услуги пострадавшим соотечественникам. Кроме того, создана совместная рабочая группа для проведения поисково-спасательных работ в реке.

Несколько человек доставлены в больницу, поиски пропавших без вести продолжаются Фото: REUTERS

Несколько человек доставлены в больницу, поиски пропавших без вести продолжаютсяФото: REUTERS

Ранее сообщалось, что неизвестна судьба 21 человека. Следовательно, еще двое пропавших без вести – это члены местного экипажа. Напомним, как писал сайт kp.ru, поздно вечером в среду, 29 мая, на Дунае столкнулись два экскурсионных катера, один из них перевернулся и затонул. Столкновение произошло напротив здания венгерского парламента в Будапеште.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии, где всю ночь лил сильный дождь, продолжается до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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