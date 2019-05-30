Пенсионеры-клиенты НПФ могут начать получать выплаты по старому пенсионному возрасту

СЕГОДНЯ 07:18 2019-05-30T07:18:24+03:00

Законопроект предусматривает выплату пенсий всем клиентам НПФ по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Госдума рассмотрит законопорект о выплатах клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старым возрастным критериям. Об этом заявил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму до конца мая. В случае одобрения закон может вступить в силу уже в этом году. Предполагается, что норма уравняет в правах тех, кто заключил контракт с негосударственными фондами о самостоятельных накоплениях до повышения пенсионного возраста с теми, кто подписал такой договор уже после вступления в силу изменений.

Таким образом, законопроект предусматривает выплату пенсий всем клиентам НПФ по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Кроме того, в проекте предлагается разрешить некоторым категориям граждан, подписавших договор с такими фондами с 1 января текущего года, установить в договоре возраст выплат раньше 55 и 60 лет. Речь, в частности, идет о так называемых списочниках и северянах.

ИСТОЧНИК KP.RU