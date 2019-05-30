2019-05-30T07:49:06+03:00
В мире

В США назвали американский природный газ "молекулами американской свободы"

С такими заявлениями выступили представители Министерства энергетики США
Александр ДЖУМАЕВ
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Сразу два представителя Министерства энергетики США назвали добываемый в стране природный газ "газом свободы" и "молекулами американской свободы"Сразу два представителя Министерства энергетики США назвали добываемый в стране природный газ "газом свободы" и "молекулами американской свободы"Фото: REUTERS
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Сразу два представителя Министерства энергетики США назвали добываемый в стране природный газ "газом свободы" и "молекулами американской свободы" в ходе министерской конференции по чистой энергии, которая прошла в Ванкувере. Выдержки их речей содержатся в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

В ходе конференции представители министерства рассказали о расширении экспортного терминала по сжижению природного газа на острове Кинтана, принадлежащего компании Freeport LNG. Так, заместитель министра Марк Менезес отметил, что увеличение экспортных мощностей данной компании "имеет решающее значение для распространения газа свободы по всему миру".

Помощник министра по ископаемым видам топлива Стивен Уинберг, в свою очередь, назвал американский природный газ "газом свободны". "Я рад, что министерство энергетики делает все возможное, чтобы продвигать эффективную систему регулирования, которая позволяет молекулам американской свободы экспортироваться по миру", - отметил он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в октябре 2018 года польская нефтегазовая компания PGNiG и американская фирма Venture Global LNG подписали контракт, согласно которому Польша будет покупать у США сжиженный природный газ. В течение десяти лет страна будет ежегодно получать 2 млн тонн горючего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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