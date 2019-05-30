2019-05-30T08:19:27+03:00
В мире

На Украине разбился вертолет Ми-8 вооруженных сил страны

Жертвами крушения стали пять человек
Александр ДЖУМАЕВ
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Вертолет упал в районе села Сестрятин в Радивиловском районе Ровненской областиВертолет упал в районе села Сестрятин в Радивиловском районе Ровненской областиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пять человек стали жертвами крушения вертолета Ми-8 армейской авиации украинских вооруженных сил. Сообщение об этом было опубликовано в четверг на странице Сухопутных войск Украины в Facebook.

Вертолет упал в районе села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. "В результате авиационной катастрофы предварительно погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте заявления.

Причины крушения в настоящий момент устанавливаются. На месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб; для выяснения обстоятельств катастрофы была создана комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Генерального штаба и командования сухопутных войск украинской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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