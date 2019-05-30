Мадуро заявил о тайных переговорах властей Венесуэлы с оппозицией

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-30T09:11:56+03:00

Власти Венесуэлы в течение как минимум двух месяцев вели тайные переговоры с оппозицией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам президента Боливарианской Республики, консультации велись в течение как минимум двух месяцев

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Власти Венесуэлы в течение как минимум двух месяцев вели тайные переговоры с оппозицией. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

"Мы тайно вели переговоры уже два или три месяца и сейчас мы сели за стол переговоров в Норвегии. Я хочу добиться соглашения о мире ради Венесуэлы", - сказал Мадуро. Президент Боливарианской Республики также призвал оппозицию "иметь мужество сказать народу правду"; по словам Мадуро, правда является важным условием для достижения мира в стране.

О проведении переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией также сообщили в МИД Норвегии. "Участники переговоров выразили готовность к поиску согласованного и конституционного решения для урегулирования экономической и политической ситуации в стране", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства королевства.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил о том, что переговоры не принесли результатов. "Не было достигнуто соглашение, поэтому единственный шанс, который мы имеем - остаться на улицах", - приводит Fox Business его слова.

Ранее Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в контролируемую оппозицией Национальную ассамблею (парламент) республики. По словам президента Венесуэлы, в данном случае речь идет о "мирном решении, основанном на свободном избирательном процессе, демократическом и конституционном".

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ИСТОЧНИК KP.RU