2019-05-30T09:40:46+03:00
Общество

Ежегодно в России от курения гибнет 300 000 человек

Это в три раза больше чем, от ДТП, алкоголя и убийств
Григорий ЛЕОРДА
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Курение плохо влияет на здоровье.Курение плохо влияет на здоровье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты проекта "Трезвая Россия" подсчитали, какое количество людей погибает в стране от причин связанных с курением. По данным из их аналитического доклада следует, что ежегодно в России от пагубной привычки умирает около 300 тысяч человек.

Отмечается, что эта цифра существенно превышает совокупную смертность от ДТП, отравления алкоголем и убийств.При этом продолжительность жизни курящих мужчин сокращается на девять лет, а у женщин на шесть. Основным фактором возникновения болезней системы кровообращения и новообразований является пассивное курение. Не меньшую опасность, по мнению экспертов, представляют электронные системы доставки никотина (ЭСДН), пишет ТАСС.

"Отсутствие правового регулирования употребления и продажи ЭСДН создает благодатную почву для бесконтрольного их использования, при этом не только несовершеннолетними, но и малолетними, <...> что может оказать отрицательное воздействие на здоровье молодежи, нации в целом", — говорится в тексте доклада.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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