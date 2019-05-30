Ежегодно в России от курения гибнет 300 000 человек
Эксперты проекта "Трезвая Россия" подсчитали, какое количество людей погибает в стране от причин связанных с курением. По данным из их аналитического доклада следует, что ежегодно в России от пагубной привычки умирает около 300 тысяч человек.
Отмечается, что эта цифра существенно превышает совокупную смертность от ДТП, отравления алкоголем и убийств.При этом продолжительность жизни курящих мужчин сокращается на девять лет, а у женщин на шесть. Основным фактором возникновения болезней системы кровообращения и новообразований является пассивное курение. Не меньшую опасность, по мнению экспертов, представляют электронные системы доставки никотина (ЭСДН), пишет ТАСС.
"Отсутствие правового регулирования употребления и продажи ЭСДН создает благодатную почву для бесконтрольного их использования, при этом не только несовершеннолетними, но и малолетними, <...> что может оказать отрицательное воздействие на здоровье молодежи, нации в целом", — говорится в тексте доклада.
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ИСТОЧНИК KP.RU