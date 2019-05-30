Ежегодно в России от курения гибнет 300 000 человек

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-30T09:40:46+03:00

Это в три раза больше чем, от ДТП, алкоголя и убийств

Изменить размер текста: A A

Эксперты проекта "Трезвая Россия" подсчитали, какое количество людей погибает в стране от причин связанных с курением. По данным из их аналитического доклада следует, что ежегодно в России от пагубной привычки умирает около 300 тысяч человек.

Отмечается, что эта цифра существенно превышает совокупную смертность от ДТП, отравления алкоголем и убийств.При этом продолжительность жизни курящих мужчин сокращается на девять лет, а у женщин на шесть. Основным фактором возникновения болезней системы кровообращения и новообразований является пассивное курение. Не меньшую опасность, по мнению экспертов, представляют электронные системы доставки никотина (ЭСДН), пишет ТАСС.

"Отсутствие правового регулирования употребления и продажи ЭСДН создает благодатную почву для бесконтрольного их использования, при этом не только несовершеннолетними, но и малолетними, <...> что может оказать отрицательное воздействие на здоровье молодежи, нации в целом", — говорится в тексте доклада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Так ли вредны сигареты? 3 вопроса о курении

Минздрав уже давно предупреждает, что курение опасно для здоровья, но многие по-прежнему тратят деньги, время и здоровье на эту вредную привычку. Отвечаем на самые частые вопросы о курении [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU