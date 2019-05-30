В Роспотребнадзоре рассказали об опасности купания в фонтанах

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-30T09:51:44+03:00

В ведомстве отметили, что купание в фонтане может стать причиной простуды и кишечной инфекции

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Роспотребнадзор предупреждает россиян, что купание в фонтанах в жаркую погоду может стать причиной различных заболеваний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что фонтаны "служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности", в связи с чем вода там обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается, как, например, в бассейне. Высокая температура при этом способствует активному размножению микроорганизмов. Помимо этого, в сообщении отмечается, что при купании в фонтанах существует опасность падения и получения электротравм от различных элементов коммуникации и подсветки.

По прогнозам синоптиков, в четверг столбик термометра в Москве и Подмосковье поднимется до 28-30 градусов; в пятницу и субботу температура спадет до 23-26 градусов, при этом жаркая погода сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU