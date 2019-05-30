Ленобласть комплексно решает проблему с детсадами и школами в районах интенсивной застройки

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-30T10:08:59+03:00

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Ленинградская область собирается комплексно решать проблемы с обеспечением школами и детскими садами районов интенсивной застройки. Об этом глава региона Александр Дрозденко рассказал на совещании по вопросам строительства детсадов и школ в 2019-2022 годы.

- Регион продолжит практику выкупа уже готовых соцобъектов у застройщиков и одновременно обеспечит материальную поддержку тем родителям, чьи дети пока не смогли попасть в садик, - сообщил Александр Дрозденко.

По словам главы региона, до 1 июля 2020 года социальные объекты у застройщиков будут выкупаться в муниципальную собственность за 100% стоимости, после этого — за 50% стоимости.

- Всеволожский район - самый большой район в России по приросту населения, поэтому нам необходимо открыть там должное количество социальных проектов. У нас очень плотная адресная программа на 2019 год,- отметил губернатор.

Всего на строительство и приобретение 39 социальных объектов во Всеволожском и Ломоносовском районах с 2019 по 2022 годы из бюджетов разных уровней выделяется 2,8 млрд рублей. Планируется, что по мере ввода объектов в эксплуатацию на эти цели будут направлены дополнительные средства.

Губернатор также поручил до 1 июля решить вопрос с выделением субсидий частным детским садам, чтобы снизить плату для родителей и сделать ее не выше 5 тысяч рублей. Тем родителям, чьи дети не попали в муниципальные дошкольные учреждения, будут выплачиваться компенсации в размере 9,5 тыс. рублей ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU