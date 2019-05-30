Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением вертолета ВС Украины

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-30T10:13:05+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью пяти человек при крушении вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровенской области страны.

"Не доброе утро. Катастрофа военного вертолёта на Ровенщине. Четверо погибших военных", - написал Зеленский в своем Twitter. Глава государства также заявил о том, что поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку "взять расследование обстоятельств трагедии под особый контроль".

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил президент.

Сайт kp.ru ранее сообщал о крушении вертолета Ми-8 авиации Сухопутных войск Украины в Ровенской области. Жертвами катастрофы стали четыре человека, в том числе командир 16-й бригады армейской авиации ВСУ. Причины крушения в настоящий момент выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU