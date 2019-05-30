СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-30T10:25:03+03:00

СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, бросившей детей в хостеле в Московской области Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Управление Следственного комитета России (СК) по Люберецкому району Московской области возбудили уголовное дело после обнаружения двух младенцев, оставленных неизвестной женщиной в хостеле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте подмосковного управления СК.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 28 мая неизвестная женщина с двумя годовалыми детьми обратилась в один из хостелов в Котельниках, чтобы получить спальное место. Под предлогом взять паспорт из машины женщина вышла из здания, оставив там младенцев, и не вернулась.

Сотрудники хостела обратились в полицию; детей направили в медучреждение до выяснения всех обстоятельств случившегося. В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение женщин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711764" frameborder="0"></iframe> В Москве ищут женщину, оставившую двоих детей в хостеле.

ИСТОЧНИК KP.RU