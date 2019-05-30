Южнокорейские спасатели прибудут в Венгрию в связи с крушением прогулочного катера

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-30T10:57:14+03:00

Власти Южной Кореи направят дипломатов и спасателей в Венгрию в связи с гибелью граждан страны в результате крушения прогулочного катера на реке Дунай Фото: REUTERS

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Власти Южной Кореи направят дипломатов и спасателей в Венгрию в связи с гибелью граждан страны в результате крушения прогулочного катера на реке Дунай. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официального представителя президента Республики Корея Ко Мин Чжун.

По ее словам, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин был ознакомлен с деталями случившегося. Глава государства также призвал правительство использовать все имеющиеся ресурсы для помощи пострадавшим.

В группу реагирования, созданную МИД Южной Кореи, войдут 18 человек, в том числе дипломаты и спасатели. Ее руководителем станет глава дипломатического ведомства страны Кан Ген Хва, который будет руководить спасательной операцией на месте.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, поздно вечером в среду, 29 мая, в Будапеште на реке Дунай столкнулись два экскурсионных катера, один из которых перевернулся и затонул. На борту затонувшего судна находились 33 туриста из Южной Кореи, по меньшей мере семь из них погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711828" frameborder="0"></iframe> В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек.

ИСТОЧНИК KP.RU