Президент наградил Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством"

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-30T11:15:09+03:00

Дважды герой СССР получил еще один знак отличия на грудь. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Президент России Владимир Путин наградил летчика-космонавта Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Дважды героя СССР отметили за "большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную работу". Указ об этом был опубликован в четверг, 30 мая.

Алексей Архипович стал первым человеком вышедшим в открытый космос. Это событие случилось в марте 1965 года. "Прогулка" возле космического корабля «Восход-2» продолжалась больше 12 минут.

30 мая великий космонавт отмечает 85-летний юбилей. В честь такого события российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин совершили шестичасовой выход в открытый космос. На их скафандрах были наклеены надписи "Леонов №1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Владимир Путин не только наградил космонавта, но и направил ему поздравительную телеграмму. Ее текст приводится на сайте Кремля.

"Высочайший профессионализм, беспримерное мужество и преданность избранному делу всегда помогали Вам успешно решать ответственные задачи, добиваться намеченных целей.И конечно, отмечу Вашу многогранную общественную, просветительскую, творческую деятельность. От души желаю Вам бодрости духа, здоровья и благополучия", - горорится в телеграмме.

Cайт kp.ru писал о том, как могла бы сложится судьба этого человека если б он не посвятил свою жизнь космосу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711802" frameborder="0"></iframe> Восемь жизней Алексея Леонова.Он первым в истории вышел в открытый космос. Сегодня ему 85 лет. Алексей Леонов - герой всего человечества...

ИСТОЧНИК KP.RU