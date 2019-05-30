В Москве появятся такси-вертолеты по цене машины бизнес-класса

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-30T11:20:48+03:00

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В Москве могут появиться такси-вертолеты. Они будут доставлять пассажиров в города Московской области. Соответствующее соглашение планируется подписать в рамках авиасалона МАКС-2019 в конце августа, подтвердили «Известиям» в «Яндекс.Такси».

Заказать поездку можно будет через мобильное приложение. В программе появится опция «Вертолет». Такси довезет клиента до посадочной площадки, а уже оттуда воздушным транспортом до пункта назначения. Программа сама рассчитает стоимость комбинированной поездки, но планируется, то услуги вертолета будут не дороже, чем машина бизнес-класса. Этот пункт эксперты ставят под сомнение. И хотя в мире есть примеры вертолетных такси, на которых стоимость полета обходится в 50-100 долларов, мало вероятно, что подобные тарифы приживутся в столице.

Скорее всего, массовым спросом данный способ передвижения пользоваться не будет, так как стоимость окажется дороговата, да и вертолетов на все заказы не хватит.

— Проблем с местами для посадки вертолетов не будет. Для этого годится любая ровная площадка, оформленная в рамках Федеральных авиационных правил и других нормативных документов, - комментируют авторы идеи.

На первое время подойдут существующие места на Москве и в Подмосковье. Полеты будут организованы от МКАД, а в будущем, если позволит законодательство, от Садового кольца.

В 2015 году вертолетное такси запустили в Крыму. Добраться из одной точки полуострова в другую теперь можно в пять раз быстрее! К примеру, из Симферополя в Ялту, без пробок и с ветерком - не за полтора часа, как на автобусе, а всего за 20 минут. Правда, и стоит это не 150 рублей, а 125 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Чечне в ближайшее время будет создано специальное такси, обслуживающее исключительно женщин. За рулем этих автомобилей также будут сидеть только представительницы прекрасного пола.

ИСТОЧНИК KP.RU