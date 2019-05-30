В РЖД опровергли сведения о повышении стоимости проезда в плацкартных вагонах

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-30T11:24:27+03:00

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РЖД опровергли сообщение о повышении стоимости проезда в плацкартных вагонах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в СМИ появилась информация о резком подорожании билетов на плацкартные вагоны перед сезоном летних отпусков. По данным Общероссийского объединения пассажиров, на некоторых направлениях стоимость поездок выросла в два раза; эти данные были получены после анализа стоимости билетов по 12 направлениям. В Федеральной антимонопольной службе в связи с этим сообщили, что изучают данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU