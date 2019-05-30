В США врачи выходили самого маленького в мире ребенка

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-30T11:51:02+03:00

Недоношенная Сайби родилась на 23-й неделе и весила всего 245 грамм

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Врачам американской больнице Sharp Mary Birch в Сан-Диего удалось совершить чудо. Специалисты смогли выходить преждевременно родившуюся девочку весом всего 245 грамм.Сайби появилась на свет на 23-й неделе, за три месяца до срока. По каким-то причинам девочка весила вдвое меньше, чем другие шестимесячные дети.

Девочку выхаживали с декабря 2018 года. Преждевременные роды были медицинской необходимостью. Сейчас ребенок абсолютно здоров.

"Врачи сочли, что преждевременные роды необходимы, после того как они убедились, что ребенок не набирает вес, а жизнь ее матери находится в непосредственной опасности. Сайби может считаться самым маленьким ребенком в мире, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы", - говорится в сообщении больницы.

Врачи выходили самого маленького в истории новорожденного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU