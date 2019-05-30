2019-05-30T11:51:02+03:00
В мире

В США врачи выходили самого маленького в мире ребенка

Недоношенная Сайби родилась на 23-й неделе и весила всего 245 грамм
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Девочку выхаживали в течение 5 месяцев.Девочку выхаживали в течение 5 месяцев.Фото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Врачам американской больнице Sharp Mary Birch в Сан-Диего удалось совершить чудо. Специалисты смогли выходить преждевременно родившуюся девочку весом всего 245 грамм.Сайби появилась на свет на 23-й неделе, за три месяца до срока. По каким-то причинам девочка весила вдвое меньше, чем другие шестимесячные дети.

Девочку выхаживали с декабря 2018 года. Преждевременные роды были медицинской необходимостью. Сейчас ребенок абсолютно здоров.

"Врачи сочли, что преждевременные роды необходимы, после того как они убедились, что ребенок не набирает вес, а жизнь ее матери находится в непосредственной опасности. Сайби может считаться самым маленьким ребенком в мире, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы", - говорится в сообщении больницы.

Врачи выходили самого маленького в истории новорожденного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав будет по-новому вычислять сколько пьют россияне
В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6,6
Новоизбранный президент Латвии выступил за улучшение отношений с Россией
Россияне смогут платить рублями на туристических онлайн-площадках Турции
Кремль: предложений от американской стороны по встрече Путина и Трампа на G20 пока нет
Приемным семьям Вологодской области помогут собрать детей в школу
Слушание по запросу США об экстрадиции Ассанжа перенесено
Лауреат премии "Мама года" проткнула сердце мужу, чтобы спокойно уйти в бар
"Чернобыль" стал самым популярным телесериалом в истории по версии IMDb
В Госдуме прокомментировали обвинения США в части ядерных испытаний в России
Далай-лама похвалил Владимира Путина за внимание в происходящему в мире
Осенью в России начнется регистрация всех беспилотников
Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия ДРСМД
В России увеличилось число пьющих людей
В РЖД опровергли сведения о повышении стоимости проезда в плацкартных вагонах
В Москве появятся такси-вертолеты по цене машины бизнес-класса
Президент наградил Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Южнокорейские спасатели прибудут в Венгрию в связи с крушением прогулочного катера
Самолет А-320 совершил аварийную посадку в Москве
СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, бросившей детей в хостеле в Московской области
Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением вертолета ВС Украины
Ленобласть комплексно решает проблему с детсадами и школами в районах интенсивной застройки
Китай обвинил США в экономическом терроризме ради торговых войн
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности купания в фонтанах