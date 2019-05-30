2019-05-30T12:08:14+03:00
В мире

Далай-лама похвалил Владимира Путина за внимание в происходящему в мире

По словам духовного лидера, президенту нужно тщательно обдумывать свои действия
Григорий ЛЕОРДА
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Далай-лама XIV.Далай-лама XIV.Фото: REUTERS
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Далай-лама XIV заявил, что мир находится в критическом положении. При этом он отметил работу Президента России Владимира Путина, который уделяет большое внимание к происходящему в различных уголках света.

"Российская Федерация – это великая страна, обладающая большой мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо", - заявил Далай-лама в интервью РИА Новости.

По его словам, "Путину нужно очень тщательно обдумывать свои действия, принимать во внимание картину в целом и думать о том, что принесет пользу в долгосрочной перспективе".

Сайт kp.ru писал о резком ухудшении здоровья Далай-ламы в апреле. У духовного лидера буддистов обнаружили легочную инфекцию. Несколько дней ему пришлось провести в одной из частных больниц в Нью-Дели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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