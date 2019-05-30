В Госдуме прокомментировали обвинения США в части ядерных испытаний в России

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-30T12:30:05+03:00

Депутаты уверены, что скоро это привет к выходу Штатов из данного договора

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Вашингтон озвучил подозрения, что Россия проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности, что противоречит Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В российском МИД этот факт назвали «хорошо спланированной и срежиссированной атакой», а Организации ДВЗЯИ отметили, что проверка не подтвердила предположения США.

В Госдуме прокомментировали данную ситуацию. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, Вашингтон ставит перед собой цель выйти и из данного договора. По аналогичной схеме в США решают все вопросы: «прежде чем нарушить взятые на себя обязательства, они обязательно должны кого-то в этом обвинить».

- Я хочу сказать, что если Россия вдруг соберётся испытывать ядерное оружие, то американцы об этом обязательно узнают. Потому что не заметить [ядерный] грибок в штате Невада нельзя, — цитирует ИА "НСН" Шерин.

Сайт kp.ru писал, что США приняли решение выйти из договора РСМД. Это значит, что в мире может снова начаться гонка вооружений. Заместитель министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков уверен, что целью Штатов является «экономическое изматывание» нашей страны. Но многие политологи высказывают иную мысль.

ИСТОЧНИК KP.RU