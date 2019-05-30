В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6,6
У берегов Сальвадора в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Эпицентр толчков располагается в 27 километрах к юго-востоку от города Ла-Либертад.
По информации геологической службы США, точки были зафиксированы около 9 часов (12:00 по московскому времени). Очаг землетрясения залегает на глубине 65 километров.
Информации о разрушениях и жертвах не поступала. По сообщениям министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов латиноамериканской страны Тихоокеанский центр по предупреждению цунами выпустил уведомление об угрозе цунами.
Последний раз землетрясение в этом районе было зафиксировано в апреле. Толчки были зафиксированы у побережья департамента Сан-Висенте. Их магнитуда составила 6,1. К счастью, никто не стал жертвой стихии. Здания в стране также остались целыми.
ИСТОЧНИК KP.RU