В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6,6

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-30T13:12:54+03:00

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У берегов Сальвадора в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Эпицентр толчков располагается в 27 километрах к юго-востоку от города Ла-Либертад.

По информации геологической службы США, точки были зафиксированы около 9 часов (12:00 по московскому времени). Очаг землетрясения залегает на глубине 65 километров.

Информации о разрушениях и жертвах не поступала. По сообщениям министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов латиноамериканской страны Тихоокеанский центр по предупреждению цунами выпустил уведомление об угрозе цунами.

Последний раз землетрясение в этом районе было зафиксировано в апреле. Толчки были зафиксированы у побережья департамента Сан-Висенте. Их магнитуда составила 6,1. К счастью, никто не стал жертвой стихии. Здания в стране также остались целыми.

ИСТОЧНИК KP.RU