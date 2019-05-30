Песков: Кремль трезво оценивает экономическое положение россиян

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-30T13:19:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация президента России знакома с ситуацией с уровнем благосостояния россиян и знает, как ее повысить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что власти трезво оценивают уровень благосостояния граждан России. "Мы видим и понимаем, что происходит, но главное, что руководство [страны] четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата", - приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал информацию о падении доходов россиян, опубликованную в СМИ. "Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом. Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания", - отметил Песков, добавив, что власти реализуют "комплекс мер, направленных на исполнение ситуации".

По словам представителя Кремля, в число этих мер входят национальные проекты. Говоря о причинах сложившейся ситуации, Песков отметил, что на нее влияют международную конъюнктуру, торговые войны в мире и антироссийские санкции, а также процессы в экономике РФ. "При том, что в целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии", - заметил представитель Кремля.

Ранее сайт kp.ru сообщал о публикации исследования Росстата, согласно которому с начала этого года реальные доходы россиян упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом заработная плата с начала этого года увеличилась на 3,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU