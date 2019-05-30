2019-05-30T13:27:58+03:00
Общество

Путин направил телеграмму участникам фестиваля "Интермузей-2019"

Президент страны пожелал участникам успешной работы
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Владимир Путин. Фото Михаил Метцель/ТАССВладимир Путин. Фото Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму участникам XXI Международного фестиваля "Интермузей-2019". Ее текст опубликован на сайте Кремля.

"Глубоко символично, что на протяжении многих лет ваш форум проводится именно здесь, в России. Он по праву считается авторитетной творческой, экспертной площадкой для плодотворного общения специалистов, обсуждения широкого круга профессиональных проблем, демонстрации лучших образовательных, просветительских, социальных проектов, которые реализуют крупные, всемирно известные музеи, краеведческие центры, региональные, городские и частные собрания", - говорится в документе.

Владимир Путин отметил, что фестиваль славится насыщенной культурной программой, в которую вовлечены участники и среди них всегда много детей.

"Уверен, что ваша встреча пройдёт в конструктивном ключе. Будет способствовать обмену накопленным опытом, обогатит общественную и культурную жизнь России. Желаю вам успешной работы, интересных дискуссий и всего самого доброго", - заключил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шойгу выступил за сотрудничество внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии
Песков: Кремль трезво оценивает экономическое положение россиян
Минздрав будет по-новому вычислять сколько пьют россияне
В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6,6
Новоизбранный президент Латвии выступил за улучшение отношений с Россией
Россияне смогут платить рублями на туристических онлайн-площадках Турции
Кремль: предложений от американской стороны по встрече Путина и Трампа на G20 пока нет
Приемным семьям Вологодской области помогут собрать детей в школу
Слушание по запросу США об экстрадиции Ассанжа перенесено
Лауреат премии "Мама года" проткнула сердце мужу, чтобы спокойно уйти в бар
"Чернобыль" стал самым популярным телесериалом в истории по версии IMDb
В Госдуме прокомментировали обвинения США в части ядерных испытаний в России
Далай-лама похвалил Владимира Путина за внимание в происходящему в мире
Осенью в России начнется регистрация всех беспилотников
В США врачи выходили самого маленького в мире ребенка
Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия ДРСМД
В России увеличилось число пьющих людей
В РЖД опровергли сведения о повышении стоимости проезда в плацкартных вагонах
В Москве появятся такси-вертолеты по цене машины бизнес-класса
Президент наградил Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Южнокорейские спасатели прибудут в Венгрию в связи с крушением прогулочного катера
Самолет А-320 совершил аварийную посадку в Москве
СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, бросившей детей в хостеле в Московской области
Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением вертолета ВС Украины
Ленобласть комплексно решает проблему с детсадами и школами в районах интенсивной застройки
Китай обвинил США в экономическом терроризме ради торговых войн
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности купания в фонтанах