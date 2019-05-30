Путин направил телеграмму участникам фестиваля "Интермузей-2019"

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-30T13:27:58+03:00

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Президент России Владимир Путин отправил телеграмму участникам XXI Международного фестиваля "Интермузей-2019". Ее текст опубликован на сайте Кремля.

"Глубоко символично, что на протяжении многих лет ваш форум проводится именно здесь, в России. Он по праву считается авторитетной творческой, экспертной площадкой для плодотворного общения специалистов, обсуждения широкого круга профессиональных проблем, демонстрации лучших образовательных, просветительских, социальных проектов, которые реализуют крупные, всемирно известные музеи, краеведческие центры, региональные, городские и частные собрания", - говорится в документе.

Владимир Путин отметил, что фестиваль славится насыщенной культурной программой, в которую вовлечены участники и среди них всегда много детей.

"Уверен, что ваша встреча пройдёт в конструктивном ключе. Будет способствовать обмену накопленным опытом, обогатит общественную и культурную жизнь России. Желаю вам успешной работы, интересных дискуссий и всего самого доброго", - заключил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU